Гатиятулин — о новой тактике «Ак Барса: «Хотим играть активно, но правильно. Важна игра всего звена»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:0) поделился мнением об игре казанцев в большинстве и новом календаре лиги.

«Атмосфера потрясающая. Перед матчем я говорил, как непросто было играть в Казани против этих трибун. Сегодня эта поддержка была с нами, все замечательно. Работы еще много, сезон только стартовал. Нужно находить взаимопонимание, улучшать тактические моменты. Мы ежедневно проводим тренировки, матчи, доносим информацию до ребята и на общих собраниях, и на сборах троек, и индивидуально.

Важна правильная игра всего звена. Мы хотим играть активно, но правильно. На старте сезона мы пропустили много голов после атак сходу, потому две тренировки посвятили именно этому. Сегодня ребята играли с мыслью, провалов таких уже не было. А возврат в оборону — такой же важный момент, как и множество других. Что касается большинства, то понимание есть, радует, что возникают моменты, не хватает только завершения. Убежден, что голы придут. Мы на каждой тренировке отрабатываем варианты большинства и на льду, и вне льда. Что касается пауз в календаре, то пока сложно сказать в плюс это или нет. Но мы видим возможность и восстановить ребят в паузах, и поработать над тактическими схемами», — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» провел первый домашний матч в новом сезоне КХЛ и одержал первую победу в основное время со старта чемпионата.