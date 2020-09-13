Гатиятулин пропустит всю гостевую серию «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин пропустит всю гостевую серию команды, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Челябинцы сыграют без своего тренера и в Ярославле с «Локомотивом», и в Москве со «Спартаком», и в Подольске с «Витязем».

Все разговоры о том, что Гатиятулин может присоединиться к команде по ходу выезда не имеют под собой никаких оснований, ему рекомендован полный покой. Ориентировочная дата возвращения к работе — 18 сентября.