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Гатиятулин пропустит всю гостевую серию «Трактора»

08:11
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин пропустит всю гостевую серию команды, сообщает Telegram-канал Igor Zhukov Life.

Челябинцы сыграют без своего тренера и в Ярославле с «Локомотивом», и в Москве со «Спартаком», и в Подольске с «Витязем».

Все разговоры о том, что Гатиятулин может присоединиться к команде по ходу выезда не имеют под собой никаких оснований, ему рекомендован полный покой. Ориентировочная дата возвращения к работе — 18 сентября.

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