Гатиятулин о вылете «Ак Барса» из Кубка Гагарина: «Не смогли забрать свое в четвертом и пятом матчах с «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:6) и вылет команды из Кубка Гагарина.

Казанцы проиграли москвичам в четвертьфинальной серии со счетом 2-4.

«Динамо» — с победой в серии, для нас сезон завершен. Все было рядом, уступили где-то в фокусе на моментах. За те ошибки, что допускали, соперник нас наказывал. Не смогли забрать своё в четвёртом и пятом матчах. Результат? Нужно все проанализировать, пока не готов об этом говорить. По игре мы не уступили, но, к сожалению, не смогли воспользоваться своими моментами. Замена вратаря? Проигрывает и побеждает команда, ответственность за результат несёт главный тренер. Перестановки в составе перед шестым матчем были сделаны не на эмоциях — те ребята, кто не попадает в заявку, работают и находятся в тонусе. Эмоции? Пока пусто», — приводит официальный сайт КХЛ слова Гатиятулина.

В полуфинале Кубка Гагарина московское «Динамо» сыграет с «Трактором».