Гатиятулин — о поражении от «Лады»: «Стараемся играть в атакующий хоккей»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (1:2).
«Первый период начали не так, как хотели. Немного не хватало нацеленности на ворота. Потом это пришло, но в завершении, конечно, не хватило точности. Пропустили голы на своих ошибках и не смогли забить свои моменты. Игра в третьих периодах? Конечно, разбираем эти моменты, обращаем внимание. Наверное, теряем концентрацию. Такие игры нужно уметь играть правильно.
Зак Фукале? Предыдущие матчи отняли много сил. Посмотрели состояние и решили, что будет играть Сергей Мыльников. Он здорово провел матч, но надо всем помогать друг другу. В пропущенных голах мы не помогли нашему вратарю.
Не самый зрелищный хоккей? Соглашусь, что мало забиваем. Но стараемся играть в атакующий хоккей. Большую часть времени мы проводим именно в нападении. Есть моменты, но надо быть еще более сконцентрированными в завершении», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
«Лада» одержала четвертую победу в сезоне-2023/24 и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 играх. У «Трактора» также 9 очков в 8 матчах, но челябинцы уступают тольяттинцам по дополнительным показателям.
В следующем матче «Лада» примет ЦСКА 21 сентября. В этот же день «Трактор» встретится на выезде с «Сочи».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|8
|6
|2
|12
|2
|Торпедо
|7
|5
|2
|11
|3
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|4
|Локомотив
|7
|5
|2
|10
|5
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|6
|3
|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|8
|6
|2
|13
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Лада
|8
|4
|4
|9
|5
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|6
|Автомобилист
|8
|4
|4
|9
|7
|Сал. Юлаев
|6
|4
|2
|8
|8
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|9
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
|6
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|7
|1
|6
|3
|19.09
|12:00
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Амур – Куньлунь РС
|- : -