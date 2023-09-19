Гатиятулин — о поражении от «Лады»: «Стараемся играть в атакующий хоккей»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (1:2).

«Первый период начали не так, как хотели. Немного не хватало нацеленности на ворота. Потом это пришло, но в завершении, конечно, не хватило точности. Пропустили голы на своих ошибках и не смогли забить свои моменты. Игра в третьих периодах? Конечно, разбираем эти моменты, обращаем внимание. Наверное, теряем концентрацию. Такие игры нужно уметь играть правильно.

Зак Фукале? Предыдущие матчи отняли много сил. Посмотрели состояние и решили, что будет играть Сергей Мыльников. Он здорово провел матч, но надо всем помогать друг другу. В пропущенных голах мы не помогли нашему вратарю.

Не самый зрелищный хоккей? Соглашусь, что мало забиваем. Но стараемся играть в атакующий хоккей. Большую часть времени мы проводим именно в нападении. Есть моменты, но надо быть еще более сконцентрированными в завершении», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Лада» одержала четвертую победу в сезоне-2023/24 и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции с 9 очками в 8 играх. У «Трактора» также 9 очков в 8 матчах, но челябинцы уступают тольяттинцам по дополнительным показателям.

В следующем матче «Лада» примет ЦСКА 21 сентября. В этот же день «Трактор» встретится на выезде с «Сочи».