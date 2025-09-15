Гатиятулин — о поражении от «Металлурга»: «Дарим преимущество сопернику, потом пытаемся спастись»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:6).

«Дарим преимущество сопернику, потом пытаемся спастись. После стольких пропущенных дома шайб хочу сказать по ситуации в целом — летом мы сделали акцент на исправление ошибок прошлого сезона, из-за которых ехали по ухабам. Видимо, что-то будет нужно отмотать назад и акцентировать работу на многих моментах. Первые три гола с трех бросков? Первый зашел прямой, второй и третьи голы — с подставлений. Здесь не стали дергать вратаря, потому что в прошлом матче была замена. Важно, чтобы ребята чувствовали доверие, уверенность. Не стали менять, но игра диктовала условия, что все равно пришлось делать замену. Когда побежали отыгрываться, стали играть агрессивнее и не избежали этих удалений. Говорили ребятам, что одна из основных задач — держать фокус на силовой борьбе и контроле своих действий, но наступили на те же грабли», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (3) идет восьмым на «Востоке».