Гатиятулин — о поражении от «Металлурга»: «Дарим преимущество сопернику, потом пытаемся спастись»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:6).
«Дарим преимущество сопернику, потом пытаемся спастись. После стольких пропущенных дома шайб хочу сказать по ситуации в целом — летом мы сделали акцент на исправление ошибок прошлого сезона, из-за которых ехали по ухабам. Видимо, что-то будет нужно отмотать назад и акцентировать работу на многих моментах. Первые три гола с трех бросков? Первый зашел прямой, второй и третьи голы — с подставлений. Здесь не стали дергать вратаря, потому что в прошлом матче была замена. Важно, чтобы ребята чувствовали доверие, уверенность. Не стали менять, но игра диктовала условия, что все равно пришлось делать замену. Когда побежали отыгрываться, стали играть агрессивнее и не избежали этих удалений. Говорили ребятам, что одна из основных задач — держать фокус на силовой борьбе и контроле своих действий, но наступили на те же грабли», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
«Металлург» (6 очков) поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (3) идет восьмым на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3