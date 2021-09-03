Гатиятулин прокомментировал победу «Трактора» в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2 ОТ).

«Первый матч сезона. Домашняя игра, чувствовалось предстартовое волнение. Вроде начали неплохо, допустили ошибки и получили гол. Пришлось отыгрываться. Во втором периоде потратили много сил играя в меньшинстве. Тем не менее, проявили характер, пытались навязывать сопернику свой хоккей, местами получалось — местами нет. Тем не менее, рады победе. Слова благодарности команде. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба в Telegram.

Победную шайбу в концовке овертайма забросил Ник Бэйлен.