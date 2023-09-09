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Сегодня, 02:04

Гатиятулин: «Витязь» в начале поддавил, но потом мы смогли навязать свой хоккей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Завершали серию из четырех выездных матчей. Разбирали соперника, понимали, что они играют активно. Нам было важно поймать свой ритм с первых смен. Немного времени понадобилось, чтобы войти в игру. Соперник в начале поддавил, но потом мы смогли навязать свой хоккей. Второй период хорошо провели, создавали моменты. Реализации чуть не хватало, точности в завершении. Тем не менее, забили голы, которых нам хватило для победы. Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Предыдущие два матча стали для нас не очень позитивным опытом, мы сделали работу над ошибками, ребята услышали и сегодня вышли на третий период сконцентрированными. И довели матч до победы», — цитирует пресс-служба КХЛ Гатиятулина.

«Трактор» набрал 5 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Витязь» находится на 11-й строчке в Западной конференции (2 очка).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/08/519246.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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