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Сегодня, 00:22

Гатиятулин — о победе над «Барысом»: «Ребята не бросили играть, боролись до последних секунд»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:4 ОТ).

«Понимали, что придется взламывать оборону соперника, и матч сложился по худшему для нас сценарию — в первом периоде не забили, во втором пропустили два гола. Хорошо, что правильно отреагировали, быстро сравняли. В третьем периоде ошибка в своей зоне, и соперник повел. Ребята не бросили играть, боролись до последних секунд. Помнили нашу игру в Астане, тот матч тоже складывался непросто. В этой игре соперник плотно играл в обороне, вратарь подчищал их ошибки.

Травмы? Три игрока основного состава выбыли на длительный срок. Важно понять наш внутренний резерв, на кого мы можем рассчитывать. Не хватило эмоций после «Зеленого дерби»? Не соглашусь, у нас был день на отдых и подготовку. Больше, наверное, не хватило реализации моментов. Забей мы первыми, и сопернику пришлось бы раскрываться.

Что касается Алексея Пустозерова, он долго не имел практики на уровне КХЛ. Мы отправляли его в «Нефтяник», посмотрели и приняли решение, что он будет играть в этом матче. Неплохо смотрелся, эпизодами обострял, что мы и хотели от него видеть. Знаем, как он может играть, понятно, что нужно время на адаптацию», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» с 56 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Барыс» десятое поражение подряд. Казахстанский клуб с 25 очками — на 11-й строчке.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
Анвар Гатиятулин
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