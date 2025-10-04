Гатиятулин — о победе над «Амуром»: «Матч показал, что «Ак Барс» потихоньку находит свою игру»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (5:1).
«Перед игрой напоминал ребятам, что мы в долгу перед нашими болельщиками. Команда меня услышала и весь матч провела активно, агрессивно, с полной самоотдачей. Непростые победы на выезде были очень важны. Ребята добыли их самоотверженностью, игрой в меньшинстве. Ищем сочетания через матчи, обсуждали с руководством, что в сентябре у нас могут быть трудности. Команда все понимает, ребята играют друг за друга. Этот матч показал, что мы потихоньку находим свою игру.
Билялов? Он получил травму в игре с «Автомобилистом», форсировать его восстановление не будем. Барабанов получил повреждение перед матчем в Екатеринбурге, сыграл там на уколах. Было видно, что играть на полную он не может, но к следующему матчу, думаю, будет готов», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.
«Ак Барс» (11 очков) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (8) идет восьмым на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|4.10
|14:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|4.10
|17:00
|
Шанхай Дрэгонс – Трактор
|- : -