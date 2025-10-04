Гатиятулин — о победе над «Амуром»: «Матч показал, что «Ак Барс» потихоньку находит свою игру»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (5:1).

«Перед игрой напоминал ребятам, что мы в долгу перед нашими болельщиками. Команда меня услышала и весь матч провела активно, агрессивно, с полной самоотдачей. Непростые победы на выезде были очень важны. Ребята добыли их самоотверженностью, игрой в меньшинстве. Ищем сочетания через матчи, обсуждали с руководством, что в сентябре у нас могут быть трудности. Команда все понимает, ребята играют друг за друга. Этот матч показал, что мы потихоньку находим свою игру.

Билялов? Он получил травму в игре с «Автомобилистом», форсировать его восстановление не будем. Барабанов получил повреждение перед матчем в Екатеринбурге, сыграл там на уколах. Было видно, что играть на полную он не может, но к следующему матчу, думаю, будет готов», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» (11 очков) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (8) идет восьмым на «Востоке».