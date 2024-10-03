Гатиятулин — о победе над «Амуром»: «Ребята доставали из себя все, что могли, проявили характер»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 Б).

«Непростой матч, отдаем должное соперникам. Наверное, мы ошибались больше, чем обычно, в первой половине игры, возможно, повлиял непростой выезд. Это было видно по движению, где-то не восстановились. Но надо быть реалистам и понимать, что сезон длинный, такие матчи будут. Хочу отметить, что ребята старались, доставали из себя все, что могли, проявили характер. Могли, наверное, и в основное время выиграть, но не хватило нескольких секунд. Очередной домашний матч — и опять аншлаг, спасибо болельщикам за поддержку.

Отсутствие Николаса Петана связано с недомоганием, утром перед раскаткой приняли решение, что он не выйдет на лед, доктора делают все возможное. Надеемся, что к следующему матчу он будет готов. Потеря первого центра, конечно, сказывается, но мы команда, верим во всех ребят, могут быть разные ситуации", — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 16 очков и расположился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Амур идет на 11-й строчке, имея в активе семь баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг против друга. Встреча пройдет 4 октября в Казани.