Гатиятулин — о вратарях «Ак Барса»: «У нас тандем двух сильных голкиперов»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ХК «Сочи» (5:2) рассказал о ситуации с вратарями.
«В плане голкиеров мы идем тандемом, у нас два сильных вратаря. Сегодня приняли решение, что будет играть Тимур. В защите приняли решение не ставить сейчас Евсеева. Как на полноценного игрока, мы на каждого рассчитываем. Но не чувствуется ритм игры, поэтому действуем в семь защитников», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.
Мифтахов сыграл в сезоне-2024/25 три матча и победил в трех играх, оформив два «сухаря». На счету Билялова одна победа в трех встречах.
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|3 : 2 ОТ
|22.09
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|
Амур – Динамо М
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|
Лада – Автомобилист
|0 : 1
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|
Ак Барс – Сочи
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