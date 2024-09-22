Гатиятулин — о вратарях «Ак Барса»: «У нас тандем двух сильных голкиперов»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против ХК «Сочи» (5:2) рассказал о ситуации с вратарями.

«В плане голкиеров мы идем тандемом, у нас два сильных вратаря. Сегодня приняли решение, что будет играть Тимур. В защите приняли решение не ставить сейчас Евсеева. Как на полноценного игрока, мы на каждого рассчитываем. Но не чувствуется ритм игры, поэтому действуем в семь защитников», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

Мифтахов сыграл в сезоне-2024/25 три матча и победил в трех играх, оформив два «сухаря». На счету Билялова одна победа в трех встречах.