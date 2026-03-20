Гатиятулин: «Если бы я сказал: «Радулов мне нужен» — он бы играл в «Ак Барсе»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в Казани не остался форвард Александр Радулов.
— В Казани вы сразу расстались с группой ветеранов. Хоть о ком-то время спустя пожалели?
— А смысл? Другое дело, у нас был обширный список потенциальных новичков, которыми планировали заменить ушедших. Но по разным причинам до Казани доехали не все.
— Давайте начистоту — почему не остался Радулов?
— Саша — суперигрок! Ярчайший, авторитетный. Было много обсуждений, что предыдущий лидерский состав провел неудачный сезон. Что требуется обновление. Пошли по этому пути. Радулов, думаю, не жалеет о таком выборе клуба. Стал тем самым элементом, которого не хватало «Локомотиву» для Кубка Гагарина.
— Если бы вы произнесли: «Радулов мне нужен» — он бы остался?
— Да. Но я получил много информации от людей из Казани, и было принято решение: удерживать не стоит. Причины я назвал — начали строить другую команду.
Александр Радулов выступал за «Ак Барс» с июля 2022 по июнь 2024 года. Форвард набрал 97 (41+56) очков в 120 матчах за казанцев в регулярном чемпионате КХЛ и 23 (11+12) очков в 28 играх плей-офф.
С июня 2024 года Радулов выступает за «Локомотив», с которым в сезоне-2024/25 завоевал Кубок Гагарина.
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