Гатиятулин объяснил, какие ошибки допустили игроки «Трактора» в матче против «Металлурга»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4).
«Ключевой момент — второй период. Соперник воспользовался ближней лавкой. Мы допустили ошибки при выходе из зоны, потерь много, чем соперник воспользовался. В третьем перешли на три звена, взвинтили темп, не хватило времени отыграться. Есть моменты, одни и те же ошибки допускаем. Когда играем правильно, все получается, а когда начинаем что-то выдумывать, допускаем ошибки — соперник пользуется. Будем доносить до ребят, что такие ошибки допускать нельзя, чтобы не создавать себе сложности и проблемы», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Гатиятулина.
Команда из Челябинска занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции (21 очко). «Металлург» лидирует с 37 очками.
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|28.10
|16:30
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Авангард – Адмирал
|0 : 1 ОТ
|28.10
|17:00
|
Металлург – Трактор
|4 : 3
|28.10
|19:00
|
Куньлунь – Нефтехимик
|4 : 3
|28.10
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|
Локомотив – Торпедо
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Динамо М – СКА
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