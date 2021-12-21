Гатиятулин объяснил, что Яруллин был капитаном «Трактора» в матче против «Ак Барса»

Главный тренер «Торпедо» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

— Неплохо начали, потом получили два ненужных удаления, соперник этим воспользовался. Не смогли отыграться в дальнейшем. Нас наказали за наши же ошибки. После перерыва видно было, что немного скованы. По самоотдаче нет претензий ни к кому. Готовимся к следующем матчу.

— Можно сказать, что ставка на Альберта Яруллина как капитана — это своего рода специальный ход?

— У нас капитан Сергей Калинин. Он получил повреждение, выбыл. Выбор пал на Альберта, который являлся ассистентом. Понятно, что была ответственность перед домашними трибунами, но он справился. Никаких вопросов нет.

— Почему выбрали капитаном именно его?

— Мы еще в начале сезона договорились, есть капитан, и есть те, кто в отсутствие его наденет капитанскую повязку. Сегодня им стал Альберт.

— Во всех пяти голах Гарипову шайба залетала под блин. Это совпадение?

— Разберем все моменты, проведем работу над ошибками. Может там трафик был перед воротами, может — стечение обстоятельств. Заострим на этом внимание.

— Почему сегодня выбор пал на Эмиля Гарипова? Брали ли в расчет его удачную игру против «Ак Барса» в Челябинске?

— У нас есть план, которого мы придерживаемся. Сегодня была очередь Эмиля, поэтому он играл.