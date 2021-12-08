Гатиятулин о поражении от СКА: «Сразу было видно, что не хватает свежести»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:4).
— Четвертый матч через день. Сразу было видно, что не хватает свежести. Соперник был чуть быстрее. Нас наказали за наши грубые ошибки. Проведем работу. Сейчас важно восстановиться. Впереди до перерыва у нас один матч, поэтому готовимся к нему.
— Не давил психологический фактор, что давно дома не можете обыграть СКА?
— Нет, ни в коем случае. Каждая игра для нас важная. Не смотрим, какая команда. Мы готовимся, cтараемся сосредоточиться на своей игре. Разбираем ошибки и готовимся к каждой команде.
— Для вас сегодня бы принципиальный и особенный матч?
— Нет. Для нас каждая игра важная, и к ней мы готовимся.
— Можно сказать, что Виталий Абрамов сегодня был лучшим в составе «Трактора»?
— Знаем сильные стороны Виталия. Своим старанием он показывает, что он может. Никого выделять не буду. Все ребята старались. По самоотдаче никаких вопросов не возникает. По содержанию игры — разберем ошибки.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/41413-21-22-traktor-vs-ska-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
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