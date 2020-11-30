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Гатиятулин — о поражении от «Нефтехимика»: «Мыслей заменить Федотова при 0:3 не было»

06:54
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:5).

«Непростой матч. Мы понимали, что соперник будет играть активно, но допустили ошибки в обороне, которые привели к пропущенным голам. Тем не менее, ребята старались, хотели победить, но не получилось.

Мыслей заменить Федотова при 0:3 не было. Повторюсь, мы допустили ошибки. Все голы пропустили с контратак, поэтому таких мыслей не было", — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

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