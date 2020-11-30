Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:5).

«Непростой матч. Мы понимали, что соперник будет играть активно, но допустили ошибки в обороне, которые привели к пропущенным голам. Тем не менее, ребята старались, хотели победить, но не получилось.

Мыслей заменить Федотова при 0:3 не было. Повторюсь, мы допустили ошибки. Все голы пропустили с контратак, поэтому таких мыслей не было", — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.