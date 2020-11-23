Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:5).

— Непростой матч, перед этим была тяжелая серия с играми через день, — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ. — Были опасения, что мы затратили много сил и эмоций, и что не успеем восстановиться. Так и получилось. Не хватило движения, свежести, где-то опаздывали и допустили много ошибок, за которые соперник нас наказал. Тем не менее, слова благодарности команде: ребята старались, но, к сожалению, не получилось. Также хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку.

Почему в воротах играл Роман Вилл? Непростой матч был в Санкт-Петербурге, и на Ивана Федотова оказывалось больше давление. Думали, Виллу свежесть поможет.

Длительные безголевые серии Седлака, Калинина и Кравцова? Они выполняют большой объем работы. Конечно, хочется, чтобы ребята забивали, но у нас есть и другие звенья, которые забрасывали шайбы в предыдущей серии.