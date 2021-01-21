Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2 Б).

«Непростой матч. Игры против «Салавата Юлаева» всегда проходят в упорной борьбе, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Знали сильные стороны соперника, постарались строго сыграть в обороне. Играли терпеливо и сами создавали моменты. В овертайме попросили ребят исключить риски, больше играть с шайбой. У «Трактора» это получилось, и мы смогли использовать большинство. Нужные два очка, рады победе.

Слова благодарности команде и нашим болельщикам. Понтус Оберг создавал много моментов, но ему не хватало в завершении. Сегодня забил важный гол, который принес два очка. Отмечу всю команду — все сражались с первой до последней секунды.

Как и любая команда, мы хотим как можно меньше допускать ошибок и как больше создавать моментов. Разобрали матч с «Авангардом», ребята нас услышали и сыграли строго. Установка была цепляться за любую шайбу, играть больше в зоне атаки, создавать моменты, угрожать воротам, но и не забывать про оборону. В прошлом матче допустили ошибки, соперник забил с контратак, а сегодня играли строго".