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Гатиятулин — о победе над «Локомотивом»: «Все понимают, что плей-офф для нас уже начался»

18:32
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:0).

«Мы понимали, что будем играть с одним из лидеров, поэтому готовились, разобрали моменты, на которые надо обратить внимание, провели работу над ошибками после прошлого матча. В принципе, все три периода сыграли по заданию. Ребята — молодцы, проявили самоотдачу, поэтому победили. Также отмечу поддержку болельщиков, она нам сейчас необходима. Будем стараться как можно чаще их радовать. Все понимают, что плей-офф для нас уже начался. Идем от игры к игре, шаг за шагом, поэтому особых слов для команды находить не нужно», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/17/480098.html

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