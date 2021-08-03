Гатиятулин: «Гарипов не сыграет на турнире в Сочи»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (6:3) на турнире Sochi Hockey Open.

— Это был первый матч предсезонной подготовки, — отметил Гатиятулин. — Мы провели период, где закладывали фундамент, уделяли много времени физическим нагрузкам. Буквально перед турниром перешли к тактическим действиям. Для нас важно проверить сочетания на этом турнире, найти среди них более эффективные. Мы довольны самоотдачей ребят и содержанием игры, но есть моменты, над которыми нам нужно работать — как по действиям в обороне, так и в атаке.

— Согласны, что тройка Седлак — Абрамов — Тертышный смотрелась наиболее цельно?

— Их результат налицо. Понятно, что они выглядели неплохо, но отмечу всю команду. Ребята играли с желанием. Где-то есть пробелы — над ними будем работать. Что касается сочетаний, у нас получил травму Томаш Гика. С его возвращением будем смотреть.

— Согласны, что Никите Тертышному больше подходит роль в топ-6? Насколько ему будет сложнее проявить себя, когда вернется Гика? Путает ли это ваши карты?

— Сейчас делать какие-то выводы преждевременно. Это всего лишь первый предсезонный матч. Мы знаем сильные стороны Никиты, будем думать. Впереди еще много игр на предсезонке. Рано делать выводы.

— Как состояние Эмиля Гарипова? Может ли он сыграть на турнире?

— Эмиль восстанавливается. Играть на этом турнире он не будет. Разрешили его немного нагружать, поэтому пока не будем прогнозировать. Сейчас важно, чтобы он восстановился и приступил к полноценным тренировкам.