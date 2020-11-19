Гатиятулин: «Два периода складывались непросто, в третьем сыграли поровнее»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над СКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Два периода складывались непросто, в третьем удалось сыграть поровнее. Мы понимали, что будет постоянное давление со стороны СКА. Справились, хотя ошибки и были. Вратарь Иван Федотов подчищал, мы постарались свести ошибки к минимуму», — цитирует Гатиятулина официальный сайт лиги.

«Связка Томаш Гика — Лукаш Седлак каждый матч играет в свою силу, но им не хватало в завершении. Они выполняют огромный объем работы, здорово, что сегодня забили. Питерский воспитанник на матче со СКА — не хитрый ход, мы придерживались своего плана. Сегодня была очередь Ивана, он провел хороший матч, как и вся команда», — заявил Гатиятулин.

После этого поражения питерцы остались на втором месте на «Западе» с 35 очками, челябинцы — лидеры «Востока» (40 очков).