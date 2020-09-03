Гатиятулин будет руководить «Трактором» удаленно в матче с «Автомобилистом». Специалист переболел ОРВИ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин будет руководить командой в матче против «Автомобилиста» удаленно, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

— Перед матчем с «Автомобилистом» важно сообщить, что Анвар Гатиятулин не так давно перенес ОРВИ средней степени тяжести, поэтому по рекомендации медицинского штаба на протяжении нескольких дней главный тренер должен воздержаться от нахождения на льду, — приводит пресс-служба «Трактора» слова генерального директора клуба, Ивана Савина. — Сегодня он будет руководить командой удаленно, поддерживая связь через своих помощников. Необходимо отметить, что в условиях пандемии коронавируса, Гатиятулину были сделаны тесты на COVID-19, и все они показали отрицательный результат.

Матч «Трактор» — «Автомобилист» состоится сегодня, 3 сентября, начало — в 17.00 по московскому времени.