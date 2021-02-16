Гатиятулин: «Где-то соперник играет жестко и мы тоже должны жестко играть»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:3 ОТ).

— Рады победе. Непростой матч. Эмоции перехлестывали, мы играли дома перед своими болельщиками. Хотели победить, нам это удалось. В целом по матчу: где-то играли по заданию, получалось, где-то соперник поджимал. Пару раз попадали и неверно действовали в средней зоне. Во втором периоде соперник накладывал смены. Тем не менее, все эти ошибки подчищал вратарь. Важно было победить. Победили. Готовимся к выезду, — цитирует тренера сайт «Трактора».

— Вы сказали, что все играли по заданию? Олег Евенко с восемью минутами штрафа тоже играл по заданию?

— У него тоже было свое задание. Конечно, мы не говорим, что надо удаляться. Хоккей жесткая игра. Где-то соперник играет жестко и мы тоже должны жестко играть. Разберем эти моменты. Удаления, конечно, ненужные, забирают много сил, поэтому это поправим.

— Илья Воробьев сказал, что игра была не только жесткая, но и порой грязная. Согласитесь?

— Не будут комментировать. У нас уже были жесткие игры. Никто не хочет уступать ни в каких эпизодах, поэтому где-то было, возможно, на грани, но не больше.