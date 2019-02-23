Гарипов в нынешнем сезоне не сыграет

"Ак Барс" на своем официальном сайте сообщил, что вратарь команды Эмиль Гарипов не сыграет больше в нынешнем сезоне. Это связано с проблемами со здоровьем у хоккеиста.

22 января Гарипов был помещен в список травмированных до 19 февраля. Игрок проходил обследования и реабилитацию. 16 февраля было принято решение об операции, а 22 числа операция состоялась в одной из немецких клиник.

В нынешнем сезоне Гарипов провел 22 матча, в которых одержал 14 побед, отражая в среднем 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.11.