Гарипов стал игроком московского «Динамо»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов стал игроком «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба.

В обмен за 29-летнего голкипера омский клуб получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

В нынешнем сезоне КХЛ Гарипов провел 14 матчей, в которых пропустил 28 шайб с процентом надежности 93,2%.