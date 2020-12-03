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Гарипов стал игроком московского «Динамо»

17:44
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Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов стал игроком «Динамо», сообщает официальный сайт московского клуба.

В обмен за 29-летнего голкипера омский клуб получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

В нынешнем сезоне КХЛ Гарипов провел 14 матчей, в которых пропустил 28 шайб с процентом надежности 93,2%.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/131944-emil__garipov_____v_moskovskom___dinamo__

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