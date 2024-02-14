Гарипов рассказал, почему отказался от вариантов в НХЛ

Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал, почему отказался от вариантов, которые были у него в НХЛ.

«Даже не хочу говорить и вспоминать об этом. Эти темы приносят грустные мысли и сожаление. Не хочу на эту тему рассуждать. Попросили меня остаться еще. Если бы я играл не в родной Казани, то, возможно, уехал бы. Но не хотел бросать «Ак Барс», — цитирует Гарипова Metaratings.ru.

Гарипов играл за «Ак Барс» с 2007-го по 2019 год. В составе казанской команды он сыграл более 250 матчей и стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.