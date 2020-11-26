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Гарипов не играет за «Авангард» с 1 ноября. После матча с «Динамо» он замахнулся в раздевалке на Секача

17:32
Эмиль Гарипов. Фото ХК «Авангард»
Эмиль Гарипов. Фото ХК «Авангард»
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Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов не играет почти месяц — с 1 ноября, когда «ястребы» уступили «Спартаку» (1:2 ОТ).

Как стало известно «СЭ», в матче с московским «Динамо» (2:3 ОТ), который состоялся 28 октября, голкипер отправился в раздевалку после окончания овертайма, не дожидаясь партнеров, а там замахнулся на одноклубника Иржи Секача. Гарипов помирился с чехом и командой, но после следующей встречи со «Спартаком» перестал попадать в заявку. В воротах «Авангарда» после этого играли Шимон Грубец и Игорь Бобков.

В клубе рассчитывают обменять Гарипова, однако предложений от других команд у «ястребов» нет. (Артур Хайруллин)

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