Гарипов не играет за «Авангард» с 1 ноября. После матча с «Динамо» он замахнулся в раздевалке на Секача

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов не играет почти месяц — с 1 ноября, когда «ястребы» уступили «Спартаку» (1:2 ОТ).

Как стало известно «СЭ», в матче с московским «Динамо» (2:3 ОТ), который состоялся 28 октября, голкипер отправился в раздевалку после окончания овертайма, не дожидаясь партнеров, а там замахнулся на одноклубника Иржи Секача. Гарипов помирился с чехом и командой, но после следующей встречи со «Спартаком» перестал попадать в заявку. В воротах «Авангарда» после этого играли Шимон Грубец и Игорь Бобков.

В клубе рассчитывают обменять Гарипова, однако предложений от других команд у «ястребов» нет. (Артур Хайруллин)