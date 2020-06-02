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Гареев стал игроком «Северстали»

15:05
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Нападающий Артем Гареев будет играть за «Северсталь» в следующем сезоне. Контракт рассчитан на 1 год, сообщает Twitter команды.

В прошлом сезоне Гареев выступал за «Автомобилист». Он провел 47 матчей в регулярке, набрал 17 очков (9+8) с коэффициентом полезности «плюс 4». Также на его счету 5 матчей в плей-офф.

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