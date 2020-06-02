Гареев стал игроком «Северстали»

Нападающий Артем Гареев будет играть за «Северсталь» в следующем сезоне. Контракт рассчитан на 1 год, сообщает Twitter команды.

?Нападающий Артём Гареев будет играть за Северсталь в следующем сезоне! Контракт рассчитан на 1 год.



В прошлом сезоне Артём Гареев выступал за Автомобилист. Провел 47 матчей в регулярке, набрал 17 очков (9+8) с коэффициентом полезности +4



Также провел 5 матчей в плей-офф pic.twitter.com/h0WB5GHScU — HC Severstal (@severstalclub) June 2, 2020

В прошлом сезоне Гареев выступал за «Автомобилист». Он провел 47 матчей в регулярке, набрал 17 очков (9+8) с коэффициентом полезности «плюс 4». Также на его счету 5 матчей в плей-офф.