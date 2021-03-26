Галузин и Осипов покинули «Нефтехимик»
15:46
«Нефтехимик» в Twitter клуба 26 марта сообщил о расторжении контрактов с защитником Александром Осиповым и форвардом Владимиром Галузиным.
Отмечается, что соглашения разорваны по согласию сторон.
В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний Осипов провел 37 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.
32-летний Галузин в регулярном сезоне сыграл в 44 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков.
? ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 26, 2021
ХК «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракты с защитником Александром Осиповым и форвардом Владимиром Галузиным.
Мы благодарим Владимира и Александра за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/vap0n16FHv
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