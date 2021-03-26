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Галузин и Осипов покинули «Нефтехимик»

15:46
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«Нефтехимик» в Twitter клуба 26 марта сообщил о расторжении контрактов с защитником Александром Осиповым и форвардом Владимиром Галузиным.

Отмечается, что соглашения разорваны по согласию сторон.

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний Осипов провел 37 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.

32-летний Галузин в регулярном сезоне сыграл в 44 матчах, в которых набрал 18 (5+13) очков.

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