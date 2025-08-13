Галлан заработает больше 3 миллионов долларов по контракту с «Шанхаем»

Канадский тренер Жерар Галлан был назначен главным тренером клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс». По информации «СЭ», он заработает 3,3 миллиона долларов по двухлетнему контракту.

В соглашении есть пункт о возможности досрочного расторжения через год в случае, если специалист получит предложение о работе из НХЛ.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении 61-летнего канадца 13 августа. Последним местом работы Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. До этого он также тренировал сборную Канады, «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».