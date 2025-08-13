Хоккей
13 августа, 13:37

Галлан заработает больше 3 миллионов долларов по контракту с «Шанхаем»

Михаил Зислис
Обозреватель
Жерар Галлан.
Фото Global Look Press

Канадский тренер Жерар Галлан был назначен главным тренером клуба КХЛ «Шанхай Дрэгонс». По информации «СЭ», он заработает 3,3 миллиона долларов по двухлетнему контракту.

В соглашении есть пункт о возможности досрочного расторжения через год в случае, если специалист получит предложение о работе из НХЛ.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении 61-летнего канадца 13 августа. Последним местом работы Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. До этого он также тренировал сборную Канады, «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».

Жерар Галлан возглавил &laquo;Шанхай Дрэгонс&raquo;.В Россию едет топ-тренер из НХЛ! Он играл в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» и брал золото ЧМ с Канадой

Хоккей
КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
Жерар Галлан
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dominga

    Мальчик родился пухлым, поэтому его решили назвать Жирар. Хотя тут скорее не мальчик пухлый, а его контракт.

    13.08.2025

  • sdf_1

    «Шанхай» это бывший «Кунлунь»?

    13.08.2025

    • СКА сообщил об отмене контрольных матчей с «Шанхай Дрэгонс»

    Гендир «Шанхай Дрэгонс» Белых — о назначении Галлана: «Он способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 27 20 7 42
    2 Ак Барс 27 17 10 36
    3 Авангард 26 16 10 35
    4 Автомобилист 28 15 13 33
    5 Нефтехимик 28 15 13 31
    6 Трактор 28 13 15 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Салават Юлаев 26 10 16 23
    10 Адмирал 24 9 15 22
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 29 18 11 38
    3 Динамо Мн 26 17 9 37
    4 Северсталь 27 18 9 36
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    7 Спартак 26 13 13 29
    8 СКА 26 12 14 28
    9 ЦСКА 27 12 15 27
    10 Лада 27 9 18 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 17:00 Трактор – Металлург Мг - : -
    18.11 17:00 Автомобилист – Нефтехимик - : -
    18.11 18:00 Лада – Авангард - : -
    18.11 19:00 Ак Барс – ЦСКА - : -
    18.11 19:00 Торпедо НН – Адмирал - : -
    18.11 19:00 Северсталь – Динамо Мн - : -
    18.11 19:30 Динамо М – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

