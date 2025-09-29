Галлан: «В КХЛ все оказалось даже намного лучше, чем мне описывали»
Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).
«Переломным стал гол в конце второго периода, нужно отдать должное Никите Попугаеву. Перед приездом в Россию я говорил с некоторыми людьми. Все отзывались здорово, говорили, что КХЛ — очень хорошая лига, вторая в мире. Я удивлен, что все оказалось даже намного лучше, чем мне описывали. Очень поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий», — приводит слова Галлана официальный сайт КХЛ.
«Шанхай Дрэгонс» с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 9 очками — на 7-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
|3.10
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|3.10
|19:00
|
Торпедо НН – Северсталь
|- : -
|3.10
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|3.10
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -
|3.10
|19:30
|
Сочи – Адмирал
|- : -
Новости