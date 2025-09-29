Хоккей
29 сентября, 01:25

Галлан: «В КХЛ все оказалось даже намного лучше, чем мне описывали»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).

«Переломным стал гол в конце второго периода, нужно отдать должное Никите Попугаеву. Перед приездом в Россию я говорил с некоторыми людьми. Все отзывались здорово, говорили, что КХЛ — очень хорошая лига, вторая в мире. Я удивлен, что все оказалось даже намного лучше, чем мне описывали. Очень поразило качество игроков и их способности. Действительность оказалась лучше ожиданий», — приводит слова Галлана официальный сайт КХЛ.

«Шанхай Дрэгонс» с 12 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 9 очками — на 7-й строчке.

