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Галимов вернулся в «Трактор»

14:46
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Вратарь Станислав Галимов вернулся в «Трактор», воспитанником которого является, информирует официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. В КХЛ голкипер провел 322 матча и завоевал два Кубка Гагарина. Галимов имеет коэффициент надежности 2,09, процент отраженных бросков — 92,4.

В КХЛ он выступал за «Ак Барс», «Атлант», ЦСКА, «Торпедо» и «Металлург». В 2015 году участвовал в Матче всех звезд КХЛ.

Дополнительная информация

https://hctraktor.org/media/news/?id=23672

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