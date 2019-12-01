Вратарь Станислав Галимов вернулся в «Трактор», воспитанником которого является, информирует официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. В КХЛ голкипер провел 322 матча и завоевал два Кубка Гагарина. Галимов имеет коэффициент надежности 2,09, процент отраженных бросков — 92,4.

В КХЛ он выступал за «Ак Барс», «Атлант», ЦСКА, «Торпедо» и «Металлург». В 2015 году участвовал в Матче всех звезд КХЛ.