Галимов стал самым полезным игроком регулярки-2024/25

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов признан самым полезным игроком регулярного сезона.

В 68 матчах минувшего регулярного чемпионата 25-летний Галимов набрал 59 (35+24) очков с показателем полезности «+31».

«Ак Барс» завершил выступление в Кубке Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, проиграв московскому «Динамо» со счетом 2-4. В регулярном сезоне КХЛ казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 матчах.