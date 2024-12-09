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Сегодня, 11:52

Галимов рассказал, чем «Спартак» займется во время паузы в КХЛ

Даниил Аршавский
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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал о планах московской команды на время паузы в FONBET чемпионате КХЛ.

«У нас будет всего один выходной, после него пройдём медосмотр. А потом начнётся тренировочный процесс, и будем готовиться к играм. Сейчас надо просто выдохнуть, побыть с семьёй и близкими, как бы это банально не звучало. Нужна перезагрузка», — цитирует Галимова Legalbet.

На счету 33-летнего форварда 9 (3+6) очков в 25 матчах за «Спартак» в нынешнем сезоне.

После 35 матчей московская команда набрала 50 очков и занимает 2-е место в Западной конференции.

Источник: Legalbet.ru
Ансель Галимов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 28 8 58
2 Спартак 35 23 12 50
3 Динамо М 35 22 13 47
4 ЦСКА 33 19 14 45
5 СКА 34 20 14 44
6 Северсталь 34 20 14 40
7 Динамо Мн 34 17 17 38
8 Торпедо 34 16 18 38
9 Витязь 35 14 21 32
10 Куньлунь РС 36 13 23 30
11 Сочи 33 11 22 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 35 22 13 48
2 Сал. Юлаев 33 23 10 48
3 Ак Барс 32 21 11 44
4 Автомобилист 33 19 14 42
5 Металлург Мг 36 19 17 40
6 Адмирал 36 17 19 39
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Авангард 33 15 18 32
9 Лада 33 13 20 31
10 Сибирь 32 13 19 29
11 Барыс 36 9 27 21
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