Галимов покинул "Авангард"

"Авангард" в своем официальном Twitter сообщил об уходе из клуба нападающего Анселя Галимова.
"Авангард" поблагодарил Анселя за профессиональную работу, а также за каждый матч в форме клуба и пожелал ему успешного продолжения карьеры.
В сезоне 2018/19 28-летний россиянин сыграл за омскую команду в КХЛ 53 матча, в которых набрал 11 (5+6) очков.
⚡ Нападающий Ансель Галимов покидает нашу команду.– ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 1, 2019
Благодарим Анселя за профессиональную работу и желает ему успешного продолжения карьеры! Спасибо за каждый матч в форме "Авангарда"! 🙌🏻 pic.twitter.com/0ZMPRSyP0W
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