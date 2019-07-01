Галимов покинул "Авангард"

"Авангард" в своем официальном Twitter сообщил об уходе из клуба нападающего Анселя Галимова.

"Авангард" поблагодарил Анселя за профессиональную работу, а также за каждый матч в форме клуба и пожелал ему успешного продолжения карьеры.

В сезоне 2018/19 28-летний россиянин сыграл за омскую команду в КХЛ 53 матча, в которых набрал 11 (5+6) очков.