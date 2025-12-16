Галимов сообщил, что подписал полноценный контракт с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Ансель Галимов в комментарии «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (1:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ, а также сообщил, что подписал полноценный контракт с бело-голубыми.

— Особенное дерби. Главное, что мы победили. Мы сегодня поговорили с тренерским штабом, и они меня пытались успокоить. Я пытался сделать все, но ничего не получилось.

— Был мандраж?

— Нет, я рассказываю вам нюансы подготовки. Тренерский штаб меня вызвал в тренерскую, я сел с Рафиком Якубовым. Он мне сказал: «Для того чтобы не было мандража, нужно подписать полноценный контракт». Мне дали контракт. Эксклюзив для вас.

34-летний форвард ранее играл за «Авангард». 21 ноября омский клуб расторг контракт с игроком. В сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ Галимов принял участие в 16 матчах и набрал 2 (1+1) очка за «Авангард».

В составе «Динамо» на его счету 3 матча.