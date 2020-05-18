Галимов поблагодарил тренерский штаб «Ак Барса» за шанс проявить себя

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов признался, что не ожидал получить приз, как «Лучший новичок» сезона КХЛ.

— Если честно, не ожидал, что лига отметит меня как лучшего новичка, очень приятно, — приводит слова Галимова официальны сайт КХЛ. — Хотелось бы, в первую очередь, поблагодарить тренерский штаб «Ак Барса», который дает молодым игрокам возможность проявить себя на самом высоком уровне. Спасибо партнерам за тот опыт, который они передают нам, за помощь на льду и за его пределами. Это был интересный сезон, первый для меня в КХЛ — совершенно другой, более высокий уровень, другие скорости, другое понимание игры. У меня неплохо получилось дебютировать в лиге, но все это — благодаря тренерскому штабу, партнерам по команде, семье и болельщикам: спасибо им за то, что они всегда поддерживают команду.