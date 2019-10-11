Галимов перешел в «Спартак»
15:37
Как ранее и сообщал «СЭ», «Спартак» заключил однолетний односторонний контракт с нападающим Анселем Галимовым.
В этом сезоне 28-летний форвард провел 6 матчей за «Северсталь», в которых набрал 3 (2+1) очка. Всего в КХЛ он провел 322 игры и набрал 104 (54+50) результативных балла.
Кроме того, клуб заключил пробное соглашение с защитником Константином Климонтовым. В КХЛ 28-летний защитник провел 274 матча и набрал 38 (8+30) очков.
Ансель Галимов и Константин Климонтов заключили контракты с @spartak_hc #KHLTransfershttps://t.co/C3HLg09VBr— KHL Media (@khlmediateam) October 11, 2019