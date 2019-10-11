Галимов перешел в «Спартак»

Как ранее и сообщал «СЭ», «Спартак» заключил однолетний односторонний контракт с нападающим Анселем Галимовым.

В этом сезоне 28-летний форвард провел 6 матчей за «Северсталь», в которых набрал 3 (2+1) очка. Всего в КХЛ он провел 322 игры и набрал 104 (54+50) результативных балла.

Кроме того, клуб заключил пробное соглашение с защитником Константином Климонтовым. В КХЛ 28-летний защитник провел 274 матча и набрал 38 (8+30) очков.

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