Экс-вратарь рижского «Динамо» Станислав Галимов в интервью «СЭ» прокомментировал игру голкиперов команды в сезоне-2020/21.

— Если не смотреть на состав, абстрагироваться от всей ситуации и открыть статистику вратарей рижского «Динамо», цифры действительно страшные.

— Потому что были постоянные замены, которые сильно влияют на статистику. Например, ты пропустил две шайбы в первом периоде, тебя заменили — будет коэффициент надежности как минимум шесть. То есть больше, чем когда пропустил четыре шайбы за весь матч. В матче с «Сочи», когда получил травму, я пропустил одну шайбу, потом пару бросков отбил и уехал. Коэффициент надежности — 12.

Если бы не пара матчей, когда меня меняли, статистика была бы лучше. У нас были отдельные хорошие игры. Мы победили СКА, «Куньлунь», с «Автомобилистом» и «Локомотивом» играли на равных. Начало чемпионата получилось смазанным из-за отсутствия нормальной предсезонки, но не все это понимают.

— Все смотрят статистику, никто не будет детально разбирать матчи.

— Да. С кем я ни разговаривал, все прежде всего смотрят на твои показатели. Самое интересное, что по ходу сезона у меня было предложение поехать в чешский чемпионат в один из топ-клубов.

— По ходу сезона «Динамо» задействовало восемь вратарей. Пригласили даже Зейна Макинтайра из Северной Америки.

— Парень, кстати, хороший. Он до этого четыре месяца не катался. Трудолюбивый, работоспособный вратарь. Он здесь набрал форму, а потом спокойно подписал контракт в АХЛ, как и Иван Налимов.

— Он же заболел в Риге, как только прилетел.

— Да-да. Прилетел и сразу заболел. Пока восстановился, пока потренировался — потом уже и обратно улетел.

— Экстренно вызвали и Александра Лазушина.

— Саша — самый несчастный из нашей компании вратарей. Вы видели, кто играл с ним в составе? Просто команда МХЛ. Так его еще и вызвали по ходу сезона. Он прилетел, пару матчей сыграл, ничего не получилось, и с ним расстались. Проскуряков даже шутил: «Вы хоть Кэри Прайса подпишите, все равно он никак не сыграет». Цепочка неудач сомкнулась, и ничего уже нельзя было глобально изменить.

(Михаил Скрыль)

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