Экс-вратарь рижского «Динамо» Станислав Галимов в интервью «СЭ» рассказал о полученной в матче с «Сочи» травме и подробностях перенесенной в январе операции.

— Травма в матче с «Сочи» выглядела очень страшно. Можно ли ее как-то объяснить?

— Мышца болела до этого. Все началось с матча против СКА, когда мы выиграли по буллитам. Потом поехали в Череповец, но мне сказали отдыхать, а поставили Проскурякова. Прошла половина игры, и Илью поменяли после двух пропущенных шайб. Я вышел холодный, начал кувыркаться, прыгать. После этого мышца и заболела. Лечился, лечился, вроде полегче стало. Потом сложилась такая ситуация, что из вратарей остались только я и молодой Бруно Бруверис. Мне говорят: «Давай-давай, надо играть». Вышел и «порвался». Уехал через пять минут.

— Да уж.

— Как мне рассказали позже, оторвалась очень маленькая мышца, травма у меня очень редкая. В основном такое встречается у футболистов. Не знаю, правда, почему так. Мышца могла зажить сама, но я решил сделать операцию.

— Операцию сами оплачивали?

— Это тоже интересная история. Мне сказали, что можно сразу сделать операцию в Риге за две тысячи евро. Мол, клуб все оплатит. Я им сказал, что хочу сделать ее в Германии. Они ответили, что тогда платить будешь сам. Хорошо, никаких проблем, только отпустите меня, отдайте документы, и я полечу на операцию. Объяснил Петерису, что буду делать операцию в Германии, так как здесь делать не хочу. А стоила она десять тысяч евро. Петерис тогда сказал, что мне вернут две тысячи. Я отправил все документы и чеки, но до сих пор ничего нет. Думаю, что и не будет ничего.

— Вы о себе никак не напоминали?

— Нет, а зачем? Когда уволили Петериса, понял, что все это бессмысленно.

— А зарплаты в «Динамо» не задерживали?

— Нет, все выплачивали день в день. Уже полностью рассчитались.

(Михаил Скрыль)

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