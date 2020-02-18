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Галимов о победе «Ак Барса» над «Авангардом»: «С хорошим настроением будем готовиться к плей-офф»

22:59
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Нападающий «Ак Барса» Эмиль Галимов после победы над «Авангардом» (5:3) отметил, что его команда отправится в Москву с хорошим настроением. Для казанцев это победа стала третьей подряд и команда обеспечила себе первое место в Восточной конференции.

— Хороший матч — выстояли в меньшинстве, потом удалось забить, — цитирует пресс-служба казанского клуба Галимова. — В концовке, конечно, чуть-чуть расслабились, дали сопернику почувствовать игру, но самое главное — довели матч до победы.

Всегда приятно выигрывать, уверенность приходит через победы. Это был очень важный матч для нас, хорошо, что победили. С хорошим настроением сейчас полетим в Москву и будем готовиться к плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/18899.html

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