Галиев о новостях в СМИ про ситуацию с «Ак Барсом»: «Выглядело так, будто меня три раза подписали и три раза расторгли»

Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев, рассказал, как реагировал на новости о том, что он — то остается в «Ак Барсе», то уходит.

«Выглядело это так, будто меня три раза подписали и три раза расторгли (смеется). Я спрашивал агента: кто это все вбрасывает? Как новость выйдет, так друзья и семья пишут мне: можем тебя поздравить с контрактом! Вместо этого была тишина. СМИ мне разве что поднимали настроение», — цитирует Галиева Sport24.

30 июля «Авангард» объявил о переходе Галиева из «Ак Барса». Омский клуб заключил с 32-летним игроком однолетний контракт.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 23 (7+16) очка в 61 матчах регулярного чемпионата КХЛ и ни разу не отличился в пяти играх Кубка Гагарина.