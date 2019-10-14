Галиев признался, что у «Ак Барса» большие амбиции в текущем сезоне

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев после победы над «Автомобилистом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда должна прогрессировать с каждой игрой, сообщает официальный сайт клуба из Казани.

— Поначалу было непросто, потом стали делать правильные вещи: забили первый гол, отыгрались, забили второй, и в третьем периоде стали контролировать игру, потом забросили третью шайбу, — цитирует Галиева пресс-служба «Ак Барса». - Надо продолжать в таком же духе, не выпадать из игры, продолжать гнуть свою линию, быть агрессивными и не давать шансов сопернику. Можно посмотреть по статистике: после двух периодов они всего лишь 8 раз бросили по нашим воротам. Думаю, это большой плюс нам.

У «Ак Барса» большие амбиции в этом сезоне, и мы должны прогрессировать с каждым матчем.

«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и единолично возглавил «Восток»