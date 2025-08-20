Галиев подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о подписании пробного контракта с нападающим Станиславом Галиевым.

Отмечается, что 33-летний хоккеист уже присоединился к предсезонным сборам минчан.

В сезоне-2024/25 Галиев играл за «Авангард» и ЦСКА, который покинул 2 июня по окончании срока контракта. Всего в прошлом сезоне FONBET чемпионата КХЛ форвард провел 54 матча и набрал 13 (6+7) очков. В плей-офф он сыграл за армейцев в двух матчах.

Ранее в своей карьере Галиев также выступал за «Ак Барс», московское «Динамо» и «Вашингтон».