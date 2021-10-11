Галиев: «Овечкин великий, но очень простой и ценит ребят из России»

Нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев рассказал о дружбе с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Александр — такой человек, что даже если ты задрафтованным 18-летним игроком в «Вашингтон» приедешь, он тебе обязательно первым позвонит, будет приглашать на обеды и ужины. Здорово, что такой человек есть в твоей команде, когда ты попадаешь в НХЛ. Овечкин великий, но очень простой и ценит ребят из России. Всегда поможет и советом, и поддержкой», — приводит слова Галиева официальный сайт «Динамо».

Нападающий также отметил, что все молодые хоккеисты из России, которые приходят в «Вашингтон», попадают под его опеку.

«Я с ним до сих пор общаюсь, Александр меня звал на празднование Кубка Стэнли, но я не смог тогда — у нас уже сезон начался. А так, конечно, друг друга с победами поздравляем. Вот недавно общались с ним, когда он на базе в Новогорске к сезону готовился», — рассказал он.

В нынешнем сезоне Галиев провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 16 (10+6) очков при показателе полезности «+2».