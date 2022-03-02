Галиев назвал причины поражения «Динамо» в первом матче серии против «Северстали»

Нападающий «Динамо» Станислав Галиев объяснил причины поражения команды в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Северстали» (3:6).

«Давно не играли, может быть, это сказалось, «Северсталь» играла на турнирах. Много было удалений, это плей-офф, и каждое удаление может решить игру. Много играли в своей зоне, не блокировали броски, проигрывали единоборства — надо разобраться в самих себе.

Неудачное начало? Мы не забили в большинстве, они забили в большинстве. От этого такое начало. Не думаю, что мы вышли неготовые, самочувствие было хорошее. И стыдно, и обидно, нам надо показывать нашу игру, создавать моменты, играть первым номером. Нужны дисциплина, самоотверженность, и играть попроще в своей зоне», — цитирует Галиева сайт КХЛ.