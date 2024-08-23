Галиев — о сравнениях с Ткачевым: «Нас объединяет только майка одного цвета, логотип и правый хват клюшки»
Нападающий «Авангарда» Станислав Галиев рассказал, есть ли у него сходство с Владимиром Ткачевым.
«Вова есть Вова. Я — Стас. Нас объединяет только майка одного цвета, логотип и правый хват клюшки. У нас все же немного разный стиль. Но я хочу быть лидером, вести команду за собой, помогать молодым. Особенно сейчас, когда без Ткачева и Буше «Авангард» в этом особенно нуждается», — цитирует Галиева Sport24.
30 июля «Авангард» объявил о переходе Галиева из «Ак Барса». Омский клуб заключил с 32-летним игроком однолетний контракт.
В прошедшем сезоне нападающий набрал 23 (7+16) очка в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ и ни разу не отличился в пяти играх Кубка Гагарина.
Источник: Sport24
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