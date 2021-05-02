Галиев: «Динамо» было моим приоритетом»

Новичок «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал подписание двухлетнего контракта со столичным клубом.

«Динамо» меня воспитало, в этом клубе я сделал первые шаги, поэтому среди московских команд «Динамо» было моим приоритетом. Руководство клуба проявило ко мне интерес, я пообщался с семьей, и мы приняли это решение. Можно сказать, что далось оно легко. Переход — это новая страница в моей жизни. Нужно выйти из зоны комфорта и начать работой все доказывать.

Очень благодарен «Ак Барсу» за проведенные четыре года. Это было замечательное время, мы взяли Кубок Гагарина. У нас были взлеты и падения, была смена тренера. Огромный плюс — то, что мне дал Билялетдинов. Нас замечательно поддерживали болельщики. И я буду скучать по ним», — сказал Галиев в интервью клубной пресс-службе.