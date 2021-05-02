Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Галиев: «Динамо» было моим приоритетом»

22:26
Теги:

Новичок «Динамо» Станислав Галиев прокомментировал подписание двухлетнего контракта со столичным клубом.

«Динамо» меня воспитало, в этом клубе я сделал первые шаги, поэтому среди московских команд «Динамо» было моим приоритетом. Руководство клуба проявило ко мне интерес, я пообщался с семьей, и мы приняли это решение. Можно сказать, что далось оно легко. Переход — это новая страница в моей жизни. Нужно выйти из зоны комфорта и начать работой все доказывать.

Очень благодарен «Ак Барсу» за проведенные четыре года. Это было замечательное время, мы взяли Кубок Гагарина. У нас были взлеты и падения, была смена тренера. Огромный плюс — то, что мне дал Билялетдинов. Нас замечательно поддерживали болельщики. И я буду скучать по ним», — сказал Галиев в интервью клубной пресс-службе.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/156071-stanislav_galiev____s__neterpeniem_jdu_nachalo_sezona__

Читайте также

Василевский — о конфликте с Хабибом в США: «Он начал вытаскивать меня на улицу»
Мужчина убил лучшего друга за поцелуй своей возлюбленной
Ведущая «Ревизорро» Милас вышла на связь после инцидента со знакомой
Видеотрансляция шоу дронов в небе над Петербургом 02.05.21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд