Галиев дал принципиальное согласие на переход в «Ак Барс»

Новичком «Ак Барса» в предстоящее межсезонье может стать нападающий «Динамо» Станислав Галиев, сообщает «БИЗНЕС Online».

У хоккеиста действующий контракт с московским клубом еще на один год и. Однако в ближайшее время Галиев действительно может вернуться в «Ак Барс».

Между игроком и казанским клубом уже есть принципиальное согласие на переход.

В «Ак Барсе» Галиев уже играл, проведя в Казани четыре сезона. К тому же в Казани у Галиева есть квартира. В 2019 году в столице Татарстана у него родился сын.

В прошедшем сезоне 30-летний форвард набрал 42 (25+17) очка в 47 встречах. В плей-офф на его счету 6 голов в 11 встречах.

В составе сборной России Галиев ездил на Олимпиаду в Пекине, где завоевал серебро. На турнире он провел четыре матча, но не набрал очков и потерял место в основном составе.