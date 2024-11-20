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Сегодня, 15:20

Галенюк — о чемпионате 3x3: «Возможно, это хоккей будущего»

Камила Абдурахманова
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Защитник СКА Данила Галенюк отреагировал на создание КХЛ чемпионата по хоккею 3x3.

«Возможно, это хоккей будущего. Мне удавалось сыграть в таком формате, когда в Сочи проходил турнир 3x3. Правда, там на большой площадке играли, если поменьше сделать, тогда было бы вообще идеально. Мне понравилось, было классно. Интенсивный хоккей, быстрый. Можно там и обыграть, и финты какие-нибудь сделать. Очень быстро, динамично все было», — сказал Галенюк «ВсеПроСпорт».

18 ноября КХЛ анонсировала старт чемпионата в формате 3х3. Турнир начнется 19 декабря. В первом сезоне примут участие восемь команд из трех стран: «Авангард», «Барыс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор». Клубы разделят на два дивизиона. Чемпионат продлится до середины июля.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Данила Галенюк
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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1 Локомотив 30 25 5 52
2 Спартак 27 18 9 39
3 СКА 29 17 12 37
4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 26 14 12 35
6 Динамо Мн 28 15 13 32
7 Торпедо 28 13 15 31
8 Северсталь 26 15 11 30
9 Витязь 29 13 16 28
10 Сочи 26 10 16 22
11 Куньлунь РС 28 9 19 21
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 27 18 9 40
2 Автомобилист 26 17 9 36
3 Сал. Юлаев 25 16 9 34
4 Ак Барс 25 16 9 33
5 Металлург Мг 29 15 14 31
6 Адмирал 28 12 16 29
7 Нефтехимик 29 10 19 28
8 Лада 26 10 16 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 26 10 16 22
11 Барыс 27 8 19 18
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