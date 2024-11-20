Галенюк — о чемпионате 3x3: «Возможно, это хоккей будущего»
Защитник СКА Данила Галенюк отреагировал на создание КХЛ чемпионата по хоккею 3x3.
«Возможно, это хоккей будущего. Мне удавалось сыграть в таком формате, когда в Сочи проходил турнир 3x3. Правда, там на большой площадке играли, если поменьше сделать, тогда было бы вообще идеально. Мне понравилось, было классно. Интенсивный хоккей, быстрый. Можно там и обыграть, и финты какие-нибудь сделать. Очень быстро, динамично все было», — сказал Галенюк «ВсеПроСпорт».
18 ноября КХЛ анонсировала старт чемпионата в формате 3х3. Турнир начнется 19 декабря. В первом сезоне примут участие восемь команд из трех стран: «Авангард», «Барыс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», минское «Динамо», «Сибирь» и «Трактор». Клубы разделят на два дивизиона. Чемпионат продлится до середины июля.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|39
|3
|СКА
|29
|17
|12
|37
|4
|Динамо М
|27
|16
|11
|35
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|7
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|8
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|4
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|5
|Металлург Мг
|29
|15
|14
|31
|6
|Адмирал
|28
|12
|16
|29
|7
|Нефтехимик
|29
|10
|19
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|27
|5
|22
|13
|20.11
|17:30
|
Барыс – Металлург Мг
|- : -
|20.11
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|20.11
|19:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -